Πομπηία: Ξανά επισκέψιμο το σπίτι του Μάρκου Φάβιου Ρούφους

Μία σημαντική αρχαιολογική αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας. Μετά από 46 χρόνια μία από τις πιο επιβλητικές κατοικίες που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο είναι ξανά προσβάσιμη στους επισκέπτες.

Ειδικότερα, η οικία του Μάρκου Φάβιου Ρούφους, αποκαθίσταται με ιδιωτική χρηματοδότηση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του κόστους καλύπτει ο Γερμανός επιχειρηματίας Frank Hoefer, ενώ μέρος του συγκροτήματος αναμένεται να ανοίξει για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών έως τα Χριστούγεννα.

Οι αρμόδιοι του Αρχαιολογικού Πάρκου Πομπηίας ανακοίνωσαν χθες ότι η κατοικία, η οποία παρέμενε απροσπέλαστη για το κοινό από το 1980, εντάσσεται σε νέα φάση εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του χώρου.Το συγκεκριμένο κτίριο είχε καταπλακωθεί από την έκρηξη του Βεζούβιου που κατέστρεψε την αρχαία πόλη το 79 μ.Χ.

Η κατοικία του Μάρκου Φάβιου Ρούφους στην Πομπηία

Η οικία είχε ανεγερθεί αρχικά επάνω στα τείχη της Πομπηίας και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα. Διάδρομοι και κλιμακοστάσια συνδέουν τους χώρους της, δημιουργώντας ένα σύνθετο αρχιτεκτονικό σύνολο που έχει περιγραφεί ως λαβύρινθος.

Η κατοικία φαίνεται να είχε χτιστεί, έχοντας ως πρότυπο τα αυτοκρατορικά ανάκτορα της Ρώμης. Ο ιδιοκτήτης της φέρεται ότι ήταν είτε δικαστικός άρχοντας είτε απελεύθερος συνδεδεμένος με την αυτοκρατορική αυλή.

Εργασίες για τη στατική προστασία του κτιρίου πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2021-2023. Η τρέχουσα φάση επικεντρώνεται στη συντήρηση των τοιχογραφιών, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η γνωστή παράσταση της Αφροδίτης της Πομπηίας, σε παρεκκλήσι στο εσωτερικό της κατοικίας.

Η χορηγία του Frank Hoefer και η πρόσβαση των επισκεπτών

Ο Frank Hoefer απευθύνθηκε στο Αρχαιολογικό Πάρκο Πομπηίας αφού διάβασε το βιβλίο του 2023 του διευθυντή του χώρου, Gabriel Zuchtriegel, με τίτλο: “Pompeii: The Enchanted City.”

«Η αποκατάσταση της εντυπωσιακής κατοικίας του Μάρκου Φάβιου Ρούφου… είναι ένα εγχείρημα που το βρίσκω συναρπαστικό», δήλωσε ο Hoefer σε ανακοίνωσή του. Συνέχισε λέγοντας: «Έχω επίσης την εντύπωση ότι η Πομπηία είναι πολύ ανοιχτή σε καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά τη διατήρηση και την πρόσβαση του κοινού».

Η παρέμβαση περιλαμβάνει και μέτρα για ευκολότερη πρόσβαση στο συγκρότημα. Παράλληλα, αναπτύσσονται ψηφιακά εργαλεία ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη διάταξη και την πολυπλοκότητα των χώρων.

Ο στόχος για περισσότερες χορηγίες στην Πομπηία

Ο Gabriel Zuchtriegel δήλωσε ότι το Αρχαιολογικό Πάρκο Πομπηίας επιδιώκει να διευρύνει το μοντέλο των ιδιωτικών χορηγιών για έργα διατήρησης και δημόσιας πρόσβασης στον χώρο.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι, αν από αύριο είχαμε 50 τέτοιους χορηγούς, θα μπορούσαμε να καταργήσουμε το εισιτήριο εισόδου, ορίζοντας μια συμβολική τιμή μόλις ενός ευρώ, ωστόσο αποτελεί μια προοπτική προς την οποία οφείλουμε να εργαστούμε για την ανάπτυξη του χώρου», δήλωσε ο Zuchtriegel σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κατοικίας και στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την αρχιτεκτονική κλίμακα με την ηλικία του μνημείου.

«Κάποιες στιγμές, νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε ένα παλάτι του 19ου αιώνα στη Νάπολη, ενώ πρόκειται για μια ρωμαϊκή οικία πριν από 2.000 χρόνια», δήλωσε ο Zuchtriegel.

Πηγή: AP