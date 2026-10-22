Δανία: Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς από ΗΠΑ και Νορβηγία

Νέα οπλικά συστήματα αποκτά η Δανία, επισημοποιώντας την αγορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ. Στόχος είναι η ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει πυραύλους κρούσης της νορβηγικής Kongsberg, οι οποίοι εκτοξεύονται από μαχητικά F-35, καθώς και πυραύλους Anthem της αμερικανικής Covenant, με δυνατότητα εκτόξευσης από το έδαφος.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, δεν αποκάλυψε τον αριθμό των πυραύλων, το κόστος ή τον χρόνο παράδοσής τους.

Η Κοπεγχάγη είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της για την αγορά ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, επικαλούμενη τη μακροχρόνια απειλή από τη Ρωσία. Η νέα δυνατότητα αναμένεται να ενισχύσει τόσο την εθνική άμυνα όσο και την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, Δανία και ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας τους, με έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία.