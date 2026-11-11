Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ Uncredited /Russian Foreign Ministry Press

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα μετά από χρόνια ασθένεια.

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι ο πρεσβευτής «απεβίωσε σήμερα στη Μόσχα εξαιτίας χρόνιας ασθένειας».

Υπηρετούσε ως πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις ΗΠΑ από τις 6 Μαρτίου 2025, έχοντας διοριστεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την αποχώρηση του προκατόχου του, Ανατόλι Αντόνοφ, στα τέλη του 2024.

Πολύπειρος διπλωμάτης, γνωστός για τα επικριτικά του σχόλια για τη Δύση, κλήθηκε να ηγηθεί της προσπάθειας προσέγγισης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ποιος ήταν ο Ντάρτσιεφ

Ο Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1960 από οικογένεια διπλωμάτη στην Ουγγαρία. Σπούδασε ιστορία στη Σχολή Ιστορίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, από όπου αποφοίτησε το 1983, ενώ έμαθε να μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά. Κατά τη δεκαετία του 1980 εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών ΗΠΑ και Καναδά της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών, πριν ενταχθεί στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 1992, αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καριέρας του υπηρέτησε στο Τμήμα Βόρειας Αμερικής.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 διετέλεσε επικεφαλής τμήματος στο Τμήμα Βόρειας Αμερικής του υπουργείου Εξωτερικών, πριν αναλάβει ρόλο συμβούλου στη Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Το 2003 διορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής. Στη συνέχεια, από το 2005 έως το 2010, υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Ρωσικής πρεσβείας στις ΗΠΑ με τον βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού.

Από τις 24 Οκτωβρίου 2014 έως τις 11 Ιανουαρίου 2021 διετέλεσε πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά, ενώ από το 2016 κατέχει τον ανώτατο διπλωματικό βαθμό του Έκτακτου και Πληρεξούσιου πρέσβη. Μετά τη θητεία του στον Καναδά, ανέλαβε διευθυντής του τμήματος Βόρειας Αμερικής.

Μετά την απαλλαγή του Ανατόλι Αντόνοφ από τα καθήκοντά του ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2024, γνωστοποιήθηκε τον επόμενο μήνα ότι ο Ντάρτσιεφ προτάθηκε για τη θέση αυτή, αν και δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες αποτελούσαν συνέχεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με αντικείμενο την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και την άρση περιορισμών στις πρεσβείες τους. Στη συνάντηση αυτή, η αμερικανική αντιπροσωπεία παρέδωσε διακοίνωση αποδοχής του διορισμού του.

Στις 28 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε επίσημα ο διορισμός του με τη συγκατάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης, και στις 6 Μαρτίου 2025 διορίστηκε επίσημα πρέσβης στις ΗΠΑ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.