Μεξικό: Συλλήψεις 15 μελών του καρτέλ Σιναλόα

Στη σύλληψη 15 φερόμενων μελών του καρτέλ Σιναλόα, μιας εκ των σκληρότερων εγκληματικών οργανώσεων του Μεξικού με δράση σε όλη σχεδόν τη χώρα, προχώρησαν χθες Τετάρτη οι μεξικανικές αρχές.

Το καρτέλ ιδρύθηκε από τους Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Καθώς και οι δύο εκτίουν ποινές φυλάκισης στις ΗΠΑ, αντίπαλες ομάδες που ελέγχονται από παιδιά και συνεργάτες τους βρίσκονται σε αιματηρό εμφύλιο, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους γνωστοποίησε τη σύλληψη ενός υπόπτου με το προσωνύμιο «Μπέτο Λέιβα», έπειτα από αξιοποίηση αμερικανικών πληροφοριών. Ο συλληφθείς φέρεται να κατείχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οργάνωνε τη διακίνηση μεταναστών από την Τιχουάνα προς το Σαν Ντιέγκο και το Σαν Ισίδρο της Καλιφόρνια, ενώ εμπλέκεται και σε απαγωγές μεταναστών με σκοπό την είσπραξη λύτρων από συγγενείς τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγο νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί η σύλληψη 14 ένοπλων ατόμων στην πολιτεία Τσιάπας, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, μια περιοχή που μαστίζεται από συγκρούσεις καρτέλ για τον έλεγχο των διαδρόμων ναρκωτικών. Όπως ανέφερε η γενική εισαγγελία στο X, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο τοπικά στελέχη του καρτέλ, ενώ στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 τουφέκια εφόδου, 97 γεμιστήρες, 882 σφαίρες και 17 αλεξίσφαιρα γιλέκα μάχης.