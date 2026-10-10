Συμφωνία Τραμπ- Πούτιν- Ρωσικό ντίζελ στην αγορά

Αιφνιδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ που φέρνει ισχυρή ακτίδα ελπίδας για την τσέπη των καταναλωτών.

Μια εξέλιξη που υπόσχεται να βάλει φρένο στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση.

Η συμφωνία- μαμούθ, σε συνδυασμό με την αποδέσμευση εκατό εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τις χώρες του G-7, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις τιμές ενέργειας.