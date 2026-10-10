LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Περάστε, Φιλήστε...Τελειώσατε

Περάστε, Φιλήστε...Τελειώσατε

23:15
ALPHA NEWS

Συμφωνία Τραμπ- Πούτιν- Ρωσικό ντίζελ στην αγορά

ΔΙΕΘΝΗ
10/10/2026 19:50

Αιφνιδιαστική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ που φέρνει ισχυρή ακτίδα ελπίδας για την τσέπη των καταναλωτών.

Μια εξέλιξη που υπόσχεται να βάλει φρένο στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση.

Η συμφωνία- μαμούθ, σε συνδυασμό με την αποδέσμευση εκατό εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τις χώρες του G-7, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις τιμές ενέργειας.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης