Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών με Ουκρανία

Δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρά του ότι η Ρωσία, παραμένει θετική στην ιδέα των διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η Ρωσία, εκτιμά την πρόθεση της Τουρκίας, να βοηθήσει στις προσπάθειες ειρήνευσης, αλλά προς ώρας, δεν αναμένονται νέες συνομιλίες.

“Γνωρίζουμε πολύ καλά την ετοιμότητα των Τούρκων φίλων μας να συνεχίσουν να διευκολύνουν την κίνηση προς την ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία”, είπε ο Πεσκόφ, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Μέχρι τώρα, έχουν υπάρξει τρεις γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών, στην Κωνσταντινούπολη το 2025, ενώ στις αρχές του 2026, έγιναν άλλοι δυο γύροι στο Αμπού Ντάμπι, και έναν στη Γενεύη, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.