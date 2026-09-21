Ιράν: «Νέα όπλα και στόχοι» αν χτυπήσουν ξανά οι ΗΠΑ

Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε το Ιράν, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διαθέτει νέα όπλα και είναι έτοιμη να τα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars, ο Μοχεμπί ανέφερε ότι το Ιράν θα αλλάξει τόσο τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει όσο και τους στόχους του.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε χτυπήματα σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί στο στόχαστρο.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο χωρών, με το Ιράν να διαμηνύει ότι έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.