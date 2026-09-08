Σιγκαπούρη:64% αύξηση στους μισθούς των πολιτικών

Στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η Σιγκαπούρη, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Λόρενς Γουόνγκ για σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές των μελών της κυβέρνησης, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 15 Οκτωβρίου.

Η αναπροσαρμογή αυτή φέρνει αύξηση 64% στον ετήσιο μισθό του πρωθυπουργού, διαμορφώνοντάς τον στα 3,6 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης (2,85 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), από 2,2 εκατομμύρια που ήταν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, οι αποδοχές των υφυπουργών θα αυξηθούν έως και 1,8 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, ανάλογα με τις ευθύνες και την απόδοσή τους.

Η στρατηγική των υψηλών αμοιβών και οι αντιδράσεις

Η Σιγκαπούρη εφαρμόζει διαχρονικά την πολιτική των υψηλών μισθών στο πολιτικό προσωπικό, με στόχο την προσέλκυση ικανών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα και την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς. Ωστόσο, η χρονική στιγμή της απόφασης προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς το χάσμα με την κοινωνία παραμένει τεράστιο: ο μέσος μηνιαίος μισθός ενός εργαζομένου το 2025 ανερχόταν σε 5.775 δολάρια Σιγκαπούρης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι απόψεις διίστανται, με πολλούς πολίτες να χαρακτηρίζουν τις αυξήσεις ανάρμοστες εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ άλλοι θεωρούν ότι δικαιολογούνται εφόσον συνοδεύονται από αποτελεσματικό έργο.

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Ο Λόρενς Γουόνγκ, μιλώντας στο κοινοβούλιο, παραδέχθηκε τη δυσκολία και την ευαισθησία του ζητήματος, σημειώνοντας πως θα ήταν «πολιτικά πιο εύκολο» να διατηρηθούν οι μισθοί σταθεροί, αλλά «δεν θα ήταν το σωστό», δεδομένης της αύξησης των αμοιβών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

«Τελικά το ζήτημα έχει να κάνει με το εάν η Σιγκαπούρη θα συνεχίσει να έχει την ποιότητα πολιτικής ηγεσίας που χρειαζόμαστε για να προχωρήσει η χώρα μας και να υπηρετήσουμε σωστά τους πολίτες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Γουόνγκ ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει το ποσό της προσωπικής του αύξησης σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για τα επόμενα πέντε χρόνια.