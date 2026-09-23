Εντυπωσιακή η Κέιτ Μίντλετον στην πρεμιέρα ταινίας

Όλα τα βλέματα τράβηξε η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον χτες στην πρεμιέρα της ταινίας “digger” χτες. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, βρέθηκε στην πρεμιέρα μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το βασιλικό ζεύγος περπάτησε στο γκρι χαλί του Odeon Luxe.

Με τους Τομ Κρούζ και Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM PRINCE AND PRINCESS OF WHALES

Στο πλευρό τους βρέθηκαν ο Τομ Κρούζ και ο μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου. Κέιτ, Ουίλιαμ και Τομ Κρουζ είχαν να συναντηθούν από την πρεμιέρα της ταινίας “Top Gun: Maverick” το 2022.