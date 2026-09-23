Εντυπωσιακή η Κέιτ Μίντλετον στην πρεμιέρα ταινίας
Όλα τα βλέματα τράβηξε η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον χτες στην πρεμιέρα της ταινίας “digger” χτες. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, βρέθηκε στην πρεμιέρα μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το βασιλικό ζεύγος περπάτησε στο γκρι χαλί του Odeon Luxe.
Στο πλευρό τους βρέθηκαν ο Τομ Κρούζ και ο μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου. Κέιτ, Ουίλιαμ και Τομ Κρουζ είχαν να συναντηθούν από την πρεμιέρα της ταινίας “Top Gun: Maverick” το 2022.
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