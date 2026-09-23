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Εντυπωσιακή η Κέιτ Μίντλετον στην πρεμιέρα ταινίας

ΔΙΕΘΝΗ
24/09/2026 00:11
Εντυπωσιακή η Κέιτ Μίντλετον στην πρεμιέρα ταινίας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM PRINCE AND PRINCESS OF WHALES

Όλα τα βλέματα τράβηξε η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον χτες στην πρεμιέρα της ταινίας “digger” χτες. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, βρέθηκε στην πρεμιέρα μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το βασιλικό ζεύγος περπάτησε στο γκρι χαλί του Odeon Luxe.

κέιτ μίντλετον ουίλιαμ
Με τους Τομ Κρούζ και Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM PRINCE AND PRINCESS OF WHALES

 

Στο πλευρό τους βρέθηκαν ο Τομ Κρούζ και ο μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου. Κέιτ, Ουίλιαμ και Τομ Κρουζ είχαν να συναντηθούν από την πρεμιέρα της ταινίας “Top Gun: Maverick” το 2022.

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