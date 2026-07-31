Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Νάπολη

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Νάπολη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 19:46 τοπική ώρα (20:46 ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων, ενός ενεργού ηφαιστειακού συμπλέγματος.

Το εστιακό βάθος ήταν μικρό, μόλις 2,6 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε τη δόνηση ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές.

Κάτοικοι αρκετών συνοικιών της Νάπολης βγήκαν στους δρόμους, ενώ σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι Αρχές, ωστόσο, καταγράφουν ζημιές σε υποδομές.

Στην περιοχή του Ποτσουόλι καταγράφηκε κατάρρευση τμήματος τοίχου δίπλα σε σιδηροδρομική γραμμή, ενώ σημειώθηκε και πτώση τμήματος βουνοπλαγιάς.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων παρακολουθείται στενά λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών.