Σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ
Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση πνεύμονα και αναρρώνει, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το νορβηγικό Παλάτι.
Η 52χρονη πριγκίπισσα είχε διαγνωστεί το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, ασθένεια που προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.
Πριν από λίγες ημέρες, είχε γίνει γνωστό, ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να ενταχθεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.
Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης.
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