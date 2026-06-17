Σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση πνεύμονα και αναρρώνει, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το νορβηγικό Παλάτι.

Η 52χρονη πριγκίπισσα είχε διαγνωστεί το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, ασθένεια που προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Πριν από λίγες ημέρες, είχε γίνει γνωστό, ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να ενταχθεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης.