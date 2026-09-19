Σαουδική Αραβία: Φλόγες και καπνός κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ
Αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν σε AFP και Reuters, φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, να υψώνονται στον ουρανό, σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ Στη Σαουδική Αραβία.
Εν τω μεταξύ χθες βράδυ ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, για τον φόβο αεροπορικής επίθεσης, και λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.
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