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Βίντεο: Ξυλοδαρμός σε φοιτήτριες στις ΗΠΑ. Τις έσερναν από τα μαλλιά και τις κλωτσούσαν

ΔΙΕΘΝΗ
19/09/2026 12:38
Βίντεο: Ξυλοδαρμός σε φοιτήτριες στις ΗΠΑ. Τις έσερναν από τα μαλλιά και τις κλωτσούσαν
Η επίθεση έξω από το σπίτι των φοιτητριών

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην περιοχή West Jackson Street, κοντά στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τις αρχές, μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για έναν παράνομο αγώνα δρόμου, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε βίαιο επεισόδιο.

Οι φοιτήτριες, που διέμεναν σε κατοικία εκτός πανεπιστημιούπολης, φέρεται να ζήτησαν από το πλήθος να απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία τους. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων.

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