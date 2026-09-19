ΗΠΑ και Δανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, ότι επήλθε σε συμφωνία με την Δανία για την Γροιλανδία, όπου οι ΗΠΑ, πρόκειται να αναπτύξουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο συγκεκριμένο νησί που βρίσκεται στην Αρκτική, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις.

Όπως ανέφερε στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να κάνει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία, χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Εν τω μεταξύ, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν χαιρέτισε τη συγκεκριμένη συμφωνία για τη Γροιλανδία, ενώ διαβεβαίωσε, πως θα είναι «καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη». Μια συμφωνία που «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας), καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», επισημαίνει η Φρεντέρικσεν.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.