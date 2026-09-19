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Βίντεο: Άγρια δολοφονία εμπόρου στην Κολομβία

Σκληρές εικόνες
ΔΙΕΘΝΗ
19/09/2026 12:08
Βίντεο: Άγρια δολοφονία εμπόρου στην Κολομβία
Άγρια δολοφονία στην Κολομβία Χ

Εν ψυχρώ δολοφονία 61χρονου εμπόρου στην Κολομβία  όταν μια γυναίκα εκτελεστής τον πυροβόλησε συνολικά 11 φορές σχεδόν εξ επαφής.

Η εκτέλεση σημειώθηκε στην περιοχή Μποσκόνια με βίντεο από κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή που η γυναίκα που άνοιξε πυρ φτάνει μπροστά στην επιχείρηση του 61χρονου Γκαμπριέλ Αντόνιο Μουνιόζ Βισκαΐνο πάνω σε μια μηχανή με οδηγό έναν συνεργό της.

Με πρόσχημα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα ζήτημα που αφορούσε μια χρυσή αλυσίδα, η γυναίκα φώναξε τον έμπορο που είχε το παρατσούκλι El Mocho και όταν αυτός εμφανίστηκε μαζί της τον πυροβόλησε 11 φορές μέσα σε 4 δευτερόλεπτα.

 

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