Ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδησσό – 10 τραυματίες

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, δέχτηκε επίθεση με ρωσικούς πυραύλους σήμερα το απόγευμα, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσο, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί. Κάτοικοι τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις την πόλη.

Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 40 λεπτά.

Στην Οδησσό, στα νότια, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Κίπερ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία.

Ο Κίπερ είπε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Φωτογραφίες στο Telegram δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με μια φωτιά σε ένα πολυώροφο κτίριο.