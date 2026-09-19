Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που κατηγορήθηκε ότι παρείχε στο Ισραήλ πληροφορίες

Οι Αρχές στο Ιράν, προχώρησαν στην εκτέλεση ενός άνδρα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί, ότι παρείχε στοιχεία για τις ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις, στις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Να σημειωθεί, ότι το Ιράν χτυπήθηκε σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν τον Ιούνιο του 2025 από το Ισραήλ, ενώ η δεύτερη φάση, από τον Αμερικανο-ισραηλινό συνασπισμό, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026.

Ωστόσο, έχουν πολλαπλασιαστείς τη χώρα, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις

Το Ιράν έχει δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο, μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.