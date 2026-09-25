Ryanair: Πτήση θρίλερ- Παραλίγο να τελειώσουν τα καύσιμα στον αέρα

Μία πτήση βγαλμένη από ταινία τρόμου έζησαν επιβάτες της Ryanair, όταν το αεροσκάφος παραλίγο να μείνει χωρίς καύσιμα πριν φτάσει στον προορισμό του.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 171 άτομα, φαίνεται να του είχαν μείνει 1% των καυσίμων του όταν πρσγειώθηκε.

Σύμφωνα με έκθεση για την ασφάλεια των πτήσεων, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μια σειρά από αλλαγές πορείας του άφησαν μόλις λίγα λεπτά περιθώριο.

Το ταξίδι του Boeing 737

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου του 2025, όταν το Boeing 737 της Ryanair, έπρεπε να πραγματοποιήσει διαδρομή από την Πίζα της Ιταλίας προς το Πρέστγουικ, κοντά στη Γλασκώβη. Ωστόσο, χρειάστηκε να αλλάξει πορεία μέσω Εδιμβούργου και τελικά προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ.

Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας «Amy», το αεροσκάφος αντιμετώπισε αλλαγή στην ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου σε διαφορετικά ύψη 3 φορές.

Το αεροσκάφος έστειλε το πρώτο αίτημα για εκτροπή προς το Μάντσεστερ, το οποίο απορρίφθηκε.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ δήλωσε ότι η πολιτική του ήταν να δέχεται αιτήματα εκτροπής, εφόσον το αεροδρόμιο είχε τη δυνατότητα να υποδεχτεί το αεροσκάφος.

«Mayday»

Η έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) διαπίστωσε ότι η πτήση, αντιμετώπισε δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά την προσέγγισή της στο Πρέστγουικ.

Το πλήρωμα εγκατέλειψε δύο προσπάθειες προσγείωσης μετά τη λήψη προειδοποιήσεων και ζήτησε να εκτραπεί προς το Μάντσεστερ. Ωστόσο, το αίτημα απορρίφθηκε και το αεροσκάφος κατευθύνθηκε αντ’ αυτού προς το Εδιμβούργο.

Το τελειωτικό χτύπημα ήταν το τρίτο περιστατικό ανεμοδιασπάσεως, το οποίο σημειώθηκε κατά την προσέγγιση στο Εδιμβούργο.Έτσι, οι πιλότοι αναγκάστηκαν να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καυσίμων πριν αλλάξουν πορεία προς το Μάντσεστερ.

Το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης («Mayday»), καθώς η κατάσταση γινόταν όλο και πιο κρίσιμη.

Όπως αναφέρει η έκθεση: «Είναι απίθανο να υπήρχαν επαρκή καύσιμα για μια ακόμη προσπάθεια προσγείωσης». Το αεροσκάφος, ευτυχώς προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στις 19:13 GMT με 363 κιλά (800 λίβρες) καυσίμου να απομένουν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε διακοπή επικοινωνίας στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και γι΄αυτό απορρίφθηκε το αρχικό αίτημα του αεροσκάφους.

Μετά το ατυχές περιστατικό, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ δήλωσε ότι επανεξέτασε τις περιστάσεις και ενίσχυσε τις διαδικασίες του για τη διαχείριση αιτημάτων εκτροπής.