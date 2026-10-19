Ρούμπιο για Ελλάδα: Σπουδαίος σύμμαχος, αξίζει έναν ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ

Ρούμπιο για Ελλάδα: Σπουδαίος σύμμαχος, αξίζει έναν ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ ΙΝΤΙΜΕ

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απέκλεισε κάθε ερμηνεία που θα συνέδεε την αλλαγή προσώπου στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα με ενδεχόμενη αποδυνάμωση των σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον μιλώντας στον Μάθιου Μπόιλ του Breitbart News.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οτιδήποτε από αυτά να θεωρηθεί υποβάθμιση της σχέσης με την Ελλάδα. Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντική για εμάς, ώστε είναι απαραίτητο το πρόσωπο που βρίσκεται εκεί να έχει την πλήρη στήριξη και εμπιστοσύνη του προέδρου», ανέφερε.

«Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα και σπουδαίος σύμμαχος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ.Ρούμπιο στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα διαδεχθεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, καθώς απαιτείται χρόνος τόσο για τον εντοπισμό του κατάλληλου υποψηφίου όσο και για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικύρωσης του διορισμού.

«Η Ελλάδα είναι μια σημαντική χώρα, πολύ σημαντική. Είναι σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «μας έχει βοηθήσει με πάρα πολλούς τρόπους και είναι σημαντική για το μέλλον μας».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσιμων προτεραιοτήτων της Ουάσιγκτον, όπως η ενεργειακή ανεξαρτησία, η περιφερειακή σταθερότητα και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ.

Η Ομιλία στην Πνύκα και η Δυτική Κληρονομιά

Αναφερόμενος στην ομιλία του στην Πνύκα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το μήνυμά της βρίσκεται στον πυρήνα της προσέγγισης που επιδιώκει να ενσωματώσει η αμερικανική κυβέρνηση στην εξωτερική της πολιτική.

«Είμαστε οι κληρονόμοι. Κληρονομήσαμε από την Ελλάδα και τη Ρώμη, και τελικά μέσω της Ευρώπης, πολλές από τις αξίες στις οποίες στηρίζεται σήμερα η χώρα μας», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι οι αμερικανικοί θεσμοί και αξίες αποτελούν προϊόν ιστορικής διαδρομής χιλιάδων ετών και ότι η αναγνώριση αυτής της κληρονομιάς δεν συνιστά επίθεση σε άλλους πολιτισμούς.

«Κάθε πολιτισμός θα πρέπει να είναι υπερήφανος για τον εαυτό του», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, η Δύση εμφανίζεται απολογητική για την ιστορία και τα επιτεύγματά της, με συνέπειες και στην εξωτερική πολιτική.

Για όσα οι Αμερικανοί θεωρούν σήμερα δεδομένα, από την ευημερία έως το πολίτευμά τους, σημείωσε: «Προέρχονται από μια κοινή ιστορία, την οποία πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά και να ενστερνιστούμε. Αυτό κάνουμε εδώ, σε αυτή τη χώρα, υπό τον πρόεδρο Τραμπ. Θέλουμε περισσότεροι δυτικοί ηγέτες να κάνουν το ίδιο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι διαπιστώνει αυξανόμενη ανταπόκριση από άλλους ηγέτες, ιδίως σε ιδιωτικές συνομιλίες. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η μετατροπή αυτής της στάσης σε πολιτική απαιτεί χρόνο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για κριτική από την άκρα Αριστερά, τα μέσα ενημέρωσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την εδραιωμένη γραφειοκρατία.

Προέβλεψε ότι περισσότεροι ηγέτες θα εκφράζουν δημοσίως αυτές τις απόψεις και θα εκλέγονται, επηρεάζοντας έτσι τη στάση των χωρών τους απέναντι στα κοινά συμφέροντα της Δύσης.

Γιατί η Ουάσιγκτον χαλάρωσε τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν το ρωσικό ντίζελ.

Όπως εξήγησε, βασικός στόχος της απόφασης είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα καυσίμων στη διεθνή αγορά και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της αμερικανικής οικονομίας.

Αναγνώρισε ότι η επιλογή μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις και για άλλες χώρες, ξεκαθάρισε όμως ότι πρωταρχικό κριτήριο για την Ουάσιγκτον είναι το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αν υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που είναι καλό για εκείνους και σε αυτό που είναι καλό για εμάς, πρέπει πάντοτε να επιλέγουμε αυτό που είναι καλό για εμάς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη με στόχο να ευνοήσει τη Ρωσία ή να προκαλέσει ζημία στην Ουκρανία.

«Όχι επειδή είναι κακό για την Ουκρανία ή καλό για τη Ρωσία, αλλά επειδή είναι καλό και σημαντικό για την Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ντονέτσκ, οι διαπραγματεύσεις και οι διαφωνίες Μόσχας – Κιέβου

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Ρούμπιο προσδιόρισε ως ένα από τα βασικότερα εμπόδια τη διαφωνία για τον έλεγχο του Ντονέτσκ.

Όπως εξήγησε, η Μόσχα απαιτεί να τεθεί υπό τον έλεγχό της το σύνολο της περιοχής, ενώ το Κίεβο θεωρεί την αμυντική γραμμή που διατηρούν εκεί οι ουκρανικές δυνάμεις ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ασφάλεια της χώρας.

Ο Αμερικανός υπουργός επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν πρόθυμες να διαδραματίσουν διαμεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη δυσκολία εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης.

«Θα θέλαμε να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά έχουμε και άλλες προτεραιότητες ανά τον κόσμο στις οποίες επικεντρωνόμαστε», επισήμανε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, δήλωσε ότι το ζήτημα έχει σημασία, αλλά δεν αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο συνεχίζεται η σύγκρουση.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφεραν πετρέλαιο αμερικανικών εταιρειών.

Εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον για τα συγκεκριμένα πλήγματα, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί πως η Ουκρανία είχε σκοπό να στοχοποιήσει αμερικανικά συμφέροντα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει επίσης έντονη δυσαρέσκεια για τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις που πλήττουν κατοικίες και προκαλούν θανάτους αμάχων στο Κίεβο.

Ιράν: Οι αμερικανικές επιχειρήσεις και η προστασία της ναυσιπλοΐας

Στο ζήτημα του Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν περιορίσει σημαντικά τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Κατά την εκτίμησή του, το ιρανικό καθεστώς επιδίωκε να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες ως μέσο προστασίας για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή επικεντρώνεται πλέον στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ συνεχίζονται οι οικονομικές κυρώσεις και ο αποκλεισμός κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά τις δέκα ημέρες που προηγήθηκαν της συνέντευξης, από τα Στενά διέρχονταν κατά μέσο όρο 13 έως 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνοδεύουν εμπορικά πλοία και παρέχουν προστασία απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις.

Παραδέχθηκε ότι το Ιράν εξακολουθεί να εξαπολύει πλήγματα εναντίον πλοίων, υποστήριξε όμως ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν επιτρέψει τη σημαντική αποκατάσταση της ροής πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι εξαιτίας του αποκλεισμού το Ιράν είναι πλέον η μόνη χώρα που δεν μπορεί να μεταφέρει ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Η οικονομική πίεση περιορίζει τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ και της Χαμάς»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους της Τεχεράνης, τόσο για τη χρηματοδότηση των Ενόπλων Δυνάμεών της όσο και για την υποστήριξη οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Αναφερόμενος συνολικά στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς βασικό παράγοντα πολέμου και αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Αναγνώρισε ότι το Παλαιστινιακό παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, υποστήριξε ωστόσο ότι η αντιμετώπιση της επιρροής και της δράσης της Τεχεράνης αποτελεί κεντρική προϋπόθεση για την επίλυση των ευρύτερων περιφερειακών συγκρούσεων.