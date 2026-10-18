Μακρόν σε σκληρή γραμμή: «Όσοι λεηλάτησαν θα πληρώσουν»

Σαφές μήνυμα προς τους υπεύθυνους για τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, καταδικάζοντας τις καταστροφές σε Παρίσι και άλλες πόλεις. Ο Γάλλος πρόεδρος απέδωσε τη βία σε «ενέργειες ακροαριστερών ομάδων» και σε «πολυάριθμους εγκληματίες».

Καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ δημόσια κτίρια και δημαρχεία έγιναν στόχοι επιθέσεων. Ο Μακρόν χαρακτήρισε τις εικόνες απαράδεκτες και ξεκαθάρισε πως όσοι συμμετείχαν στις καταστροφές θα λογοδοτήσουν.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους αιρετούς αξιωματούχους και τους επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές. Εξέφρασε, επίσης, τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ενώ εξήρε τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων.

Διαχωρίζει τις διαδηλώσεις από τη βία

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να διερευνηθούν οι αδυναμίες στην πρόληψη των επεισοδίων, με έμφαση στη συλλογή πληροφοριών, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους.

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι αποτελούν πραγματικές ανησυχίες. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα κοινωνικά αιτήματα δεν πρέπει να συγχέονται με τις λεηλασίες και τις καταστροφές.

Έκκληση για ηρεμία ενόψει των εκλογών

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν περίπου έξι μήνες, ο Μακρόν κάλεσε πολιτικά κόμματα, συνδικάτα και επαγγελματικές οργανώσεις να καταδικάσουν κάθε μορφή βίας.

«Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία», υπογράμμισε, ζητώντας ενότητα και σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να ακούσει τους πολίτες, αλλά δεν προτίθεται να δείξει ανοχή σε όσους καταστρέφουν και λεηλατούν.