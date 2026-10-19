Γαλλία:Λεηλασίες καταστημάτων και καταστροφές

Έντονες αντιδράσεις δημιουργούν τα βίντεο με τις λεηλασίες και τις καταστροφές απο κουκουλοφόρους στην Γαλλία.

Το βίντεο είναι από το εσωτερικό καταστήματος κοσμημάτων , στην rue République, που λεηλατήθηκε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. «Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε, αν η ασφάλεια των καταστημάτων μας δεν είναι διασφαλισμένη;», καταγγέλλει η διεύθυνση του καταστήματος.

Ίδια εικόνα και στο Μιλάνο . Κουκουλοφόροι αφού επιτεθούν σε περιπολικό στην συνέχεια σπάνε τζαμαρίες καταστημάτων και ΄΄αδειάζουν΄΄ τις βιτρίνες με τα εμπορεύματα.