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Γαλλία:Λεηλασίες καταστημάτων και καταστροφές

ΔΙΕΘΝΗ
19/10/2026 08:05
Γαλλία:Λεηλασίες καταστημάτων και καταστροφές
Βίντεο Ντουμέντο απο τις λεηλασίες Julien Damboise

Έντονες αντιδράσεις δημιουργούν τα βίντεο με τις λεηλασίες και τις καταστροφές απο κουκουλοφόρους στην Γαλλία.

Το βίντεο είναι από το εσωτερικό καταστήματος κοσμημάτων , στην rue République, που λεηλατήθηκε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. «Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε, αν η ασφάλεια των καταστημάτων μας δεν είναι διασφαλισμένη;», καταγγέλλει η διεύθυνση του καταστήματος.

Ίδια εικόνα και στο Μιλάνο . Κουκουλοφόροι αφού επιτεθούν σε περιπολικό στην συνέχεια σπάνε τζαμαρίες καταστημάτων και ΄΄αδειάζουν΄΄ τις βιτρίνες με τα εμπορεύματα.

 

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