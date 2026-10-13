Αποκλειστικό – Ρούμπιο: Να είσαι περήφανος για την καταγωγή σου. Εκθειάζει ακόμη την Ελλάδα

Δεν λένε να κωπάσουν στην Αμερική και στο Υπουργείο Εξωτερικών οι αναφορές της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας . Ένα βίντεο ,τους ενός λεπτού και με την φράση, Να είσαι περήφανος για την καταγωγή σου το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α μιλάει για την Ελλάδα και για το μέλλον του κόσμου.

Η ιστορία της Ελλάδος αναφέρει μεταξύ άλλων δείχνει από τι είμαστε φτιαγμένοι, όλοι μαζί να βρούμε το πνεύμα να προχωρήσουμε μπροστά , να είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας . Εξερεύνηση, Περιπέτεια, Ρίσκο, δίψα για μάθηση .