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Συγκλονιστικό βίντεο: Πίτ Μπούλ επιτέθηκε σε παιδί στη μέση του δρόμου

ΔΙΕΘΝΗ
19/10/2026 07:52
Συγκλονιστικό βίντεο: Πίτ Μπούλ επιτέθηκε σε παιδί στη μέση του δρόμου
Άγρια επίθεση σκύλου σε παιδί INTIME

Ένα πίτμπουλ επιτέθηκε σε ένα μικρό παιδί σε δρόμο της Νέας Υόρκης.

Ένας περαστικός  βλέποντας την εικόνα αντέδρασε αρκετά γρήγορα  και στην προσπαθειά του να σώσει το παιδί έπιασε τον επιτιθέμενο σκύλο απο τον λαιμό  προτού προλάβει να προκαλέσει περαιτέρω κακό στο παιδί. Η μητέρα του παιδιού προσπαθούσε να σώσει το παιδί της απο τον άγριο σκύλο , ενω στην συνέχεια και άλλοι περαστικοί έσπευσαν να σώσουν το παιδί. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου που τον κρατούσε με λουρί κατάφερε να τον απομακρύνει απο το σημείο .

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