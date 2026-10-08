Ρούμπιο: Το μήνυμα σε Ευρώπη και Δύση για ισχύ και παρακμή

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ιστορική ομιλία του στην Πνύκα δήλωσε ότι η Δύση βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι», με την επόμενη δεκαετία να αναμένεται να καθορίσει εάν «θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα αποδεχθεί ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής».Ο κ. Ρούμπιο συνέδεσε το «America First» με τις πολιτικές αξίες της αρχαίας Ελλάδας και κάλεσε την Ευρώπη να επιλέξει εάν θα διεκδικήσει ξανά ισχύ ή θα αποδεχθεί έναν μικρότερο ρόλο στον κόσμο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την επιλογή τους», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Επιλέγουμε την απροκάλυπτη επιδίωξη της εθνικής ισχύος, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων εφοδιαστικών μας αλυσίδων, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ανοικοδομήσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος».