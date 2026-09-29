Ο πύραυλος Starship του Μασκ εκτόξευσε 26 δορυφόρους Starlink και εξερράγη στον Ειρηνικό

Το Starship έφτασε σε ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα

Το Starship έφτασε σε ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα @SpaceX

Το Starship έφτασε σε ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα

O πύραυλος νέας γενιάς Starship της Space X του Έλον Μασκ έφθασε τη Δευτέρα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, παρά το γεγονός ότι ένας από τους κινητήρες του έκλεισε απροσδόκητα.

Πρόκειται για μία επιτυχία ορόσημο για την ανάπτυξη αυτού του γιγαντιαίου οχήματος εκτόξευσης, του Starship της Space X του Έλον Μασκ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα και να πραγματοποιεί ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη.

Η Space X κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, σε μία αποστολή που ολοκληρώθηκε, ωστόσο, αρκετές ώρες νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το διαστημικό σκάφος του Starship έπεσε με επιτυχία φλεγόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το σκάφος εγκατέλειψε την τροχιά της Γης νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αλλά κατάφερε να αναπτύξει λειτουργικούς δορυφόρους στο Διάστημα και να επιστρέψει στη Γη, ολοκληρώνοντας την πτήση του στα νερά του Ειρηνικού, λίγο περισσότερο από τρεις ώρες μετά την εκτόξευσή του.