Χιλιάδες πελάτες μεγάλων τραπεζών στις ΗΠΑ αντιμετώπισαν σήμερα προβλήματα στην πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους. Οι δυσκολίες αφορούσαν τη σύνδεση στο e-banking, την εμφάνιση υπολοίπων και την ολοκλήρωση χρηματικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις αναφορές χρηστών, προβλήματα καταγράφηκαν στις υπηρεσίες των Chase, Bank of America, Wells Fargo και U.S. Bank, ενώ αναφορές υπήρξαν και για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Zelle.

Η έκταση του προβλήματος ήταν αισθητή. Στη Wells Fargo περισσότεροι από 800 πελάτες ανέφεραν δυσλειτουργίες, ενώ στην Chase οι αναφορές πλησίασαν τις 5.000. Για αρκετούς χρήστες, το βασικό πρόβλημα ήταν η αδυναμία ελέγχου του υπολοίπου και η καθυστέρηση στις συναλλαγές.

Τι απαντά η Chase

Η Chase επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, διευκρινίζοντας ότι ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα χρήματά τους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πίσω από τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία βρίσκεται κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί, εάν όλα τα προβλήματα στις διαφορετικές τράπεζες έχουν κοινή αιτία.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τις εκτεταμένες τεχνικές διακοπές που επηρέασαν μεγάλες ψηφιακές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, προκαλώντας αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες.

Προς το παρόν, οι αναφορές αφορούν κυρίως τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα στη λειτουργία των τραπεζών.