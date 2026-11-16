Ρωσία: 600 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα

Περίπου 600 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από την πόλη, ενώ 191 εξουδετερώθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα. Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε συνολικά 1.336 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας έδωσε διαδοχικές ενημερώσεις μέσω Telegram για την εξέλιξη της επίθεσης. Αρχικά είχε αναφερθεί στην αναχαίτιση 139 drones, ωστόσο λίγο μετά τις 07:00, ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια έφτασε περίπου τα 600.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περισσότερα καταστράφηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, πριν προσεγγίσουν την πόλη. Δεν έδωσε, ωστόσο, πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες ή υλικές ζημιές στη Μόσχα.

Τρεις τραυματίες και φωτιές στο Ροστόφ

Την ίδια ώρα, σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν στην περιφέρεια του Ροστόφ. Στην πόλη Αζόφ, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανική επιδρομή, ενώ τέσσερις βιομηχανικές εγκαταστάσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Παράλληλα, συντρίμμια drones προκάλεσαν ζημιές σε τρία σπίτια και σε αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου σε χωριό της περιοχής.

Οι νέες επιθέσεις ακολούθησαν ουκρανικά πλήγματα σε μεγάλο ρωσικό πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο αργού πετρελαίου και μονάδα παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού. Πρόκειται για μέρος της ουκρανικής στρατηγικής επιθέσεων σε στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε στρατιωτικό υλικό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επίθεση πριν από τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ – Σι

Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της νοτιοανατολικής Κίνας.

Το Πεκίνο επιβεβαίωσε ότι οι τρεις ηγέτες θα συνομιλήσουν την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του τύπου μεταξύ των τριών ηγετών.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο να τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ημερήσια διάταξη.