Ντεπαρντιέ: Δήλωσε ένοχος για τις σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Γάλλος ηθοποιός, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε σε βάρος του το 2025 για σεξουαλική επίθεση, αποδεχόμενος την καταδίκη του και εκφράζοντας τη μεταμέλειά του προς τα θύματά του.

Σε δημόσια δήλωσή του, ο Γάλλος ηθοποιός αναγνώρισε ότι χρησιμοποιούσε συχνά στα γυρίσματα «χυδαίο χιούμορ με σεξουαλικά υπονοούμενα», προσθέτοντας πως πλέον αντιλαμβάνεται ότι «υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στην αυθάδεια και την προσβολή».

Εξέφρασε, παράλληλα, «τη βαθύτερη και πιο ειλικρινή συγγνώμη του προς όλες όσες μπορεί να υπέφεραν εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς». Εξηγώντας την απόφασή του να αποσύρει την έφεση, ανέφερε ότι «συνειδητοποίησε πως ανήκε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια».

Ο Ντεπαρντιέ είχε καταδικαστεί τον Μάιο του 2025 για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών, κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων. Το δικαστήριο του είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής είχε τονίσει ότι ο ηθοποιός δεν φαινόταν να έχει κατανοήσει πλήρως τη σοβαρότητα και τις τραυματικές συνέπειες, που είχε προκαλέσει η συμπεριφορά του στις δύο γυναίκες.

Πηγή: Χ- @Valdiguie