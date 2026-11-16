Αρμενία: Άγριος καυγάς σε πολιτική αντιπαράθεση

Πολιτική αντιπαράθεση στην Αρμενία κατέληξε σε άγριο καυγά μπροστά στις κάμερες.

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα έντονο περιστατικό σημειώθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στην κρατική τηλεόραση της Αρμενίας, όταν μια πολιτική συζήτηση εξελίχθηκε σε σωματική αντιπαράθεση.

Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ο δημοσιογράφος, Μπορίς Μουραντιάν και ο πολιτικός επιστήμονας, Αρουτιούν Μκρτσιάν, οι οποίοι, ενώ συμμετείχαν σε τηλεοπτική συζήτηση, άρχισαν να ανταλλάσσουν έντονες λεκτικές επιθέσεις και ύβρεις.

Η ένταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια μπροστά στις κάμερες, σοκάροντας τόσο αυτούς που βρίσκονταν στο στούντιο όσο και τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν από το σπίτι.