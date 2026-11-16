Πάπας Λέων: Σε ελικοπτέρο της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού

Σε πιλοτήριο ελικοπτέρου βρέθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ’ το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Περού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποντίφικας επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας στο Τσικλάγιο και πέταξε για περίπου 40 λεπτά προς τα ανατολικά, περνώντας πάνω από τις πρώτες κορυφογραμμές των Άνδεων, με προορισμό την ορεινή πόλη Σάντα Κρουζ ντε Σουτσαμπάμπα, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.

Στο βίντεο της περουβιανής Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται να ταξιδεύει στο πιλοτήριο ανάμεσα στους δύο πιλότους, φορώντας ακουστικά.

Πηγή: Χ- VaticanReport