Ισπανία: Ψάρια «πέταξαν» στην προβλήτα της Κόστα ντελ Σολ

Χιλιάδες μικρά ασημένια ψάρια βρέθηκαν έξω από το νερό σε προβλήτα της Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μάλαγα της Ισπανίας, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε την έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι το κοπάδι προσπαθούσε να αποφύγει έναν θηρευτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στην Καλέτα ντε Βέλεθ, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι. Για περίπου 20 λεπτά, ψάρια πηδούσαν πάνω στην προβλήτα, ενώ άλλα κινούνταν με ταχύτητα στη θάλασσα, δημιουργώντας μικρούς κυματισμούς.

Πανικός στο κοπάδι κοντά στη Μάλαγα

Τα ψάρια εκτιμάται ότι ανήκουν στην οικογένεια της ρέγγας και στην περιοχή είναι γνωστά ως «λάτσας» (lachas). Χρησιμοποιούνται συνήθως ως δόλωμα.

Η Μαρί Κάρμεν Νάβας, εκπρόσωπος του τοπικού σωματείου αλιέων, απέδωσε τη συμπεριφορά του κοπαδιού στην πιθανή παρουσία θηρευτή, όπως ένας τόνος. Η γρήγορη κίνησή τους και η πίεση που δημιουργήθηκε μέσα στο κοπάδι φαίνεται ότι οδήγησαν πολλά από αυτά έξω από το νερό.

Δεκάδες γλάροι εκμεταλλεύτηκαν τα ψάρια που έπεσαν στη στεριά, ενώ παιδιά που βρίσκονταν κοντά σε αλιευτικό σκάφος παρακολουθούσαν το θέαμα από την προβλήτα.