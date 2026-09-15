Carolina Herrera: 45 χρόνια μόδας μέσα σε κήπο

Σε ένα απόλυτα ανοιξιάτικο σκηνικό, γεμάτο λουλούδια, γιόρτασε ο οίκος Carolina Herrera την 45η επέτειό του, παρουσιάζοντας τη νέα του συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Ο χώρος της επίδειξης μετατράπηκε σε έναν φωτεινό κήπο, γεμάτο με χιλιάδες κίτρινες τουλίπες, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που απέπνεε αισιοδοξία, ενέργεια και αυθεντική νεοϋορκέζικη κομψότητα.

Ο δημιουργικός διευθυντής Wes Gordon περιέγραψε την απόχρωση των λουλουδιών ως «taxicab yellow», εμπνευσμένη από το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα των ταξί της Νέας Υόρκης. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς το χρώμα αποτελεί βασικό στοιχείο της αισθητικής του οίκου και της ίδιας της πόλης.

«Όταν μπήκα σε αυτόν τον χώρο, ήθελα να υπάρχει ένα χαλί από κίτρινα λουλούδια σε όλη την αίθουσα», δήλωσε ο Gordon.

Η επετειακή συλλογή περιλάμβανε ιδιαίτερες συνεργασίες με το περιοδικό The New Yorker, ενώ ξεχώρισε και η παρουσία πορτρέτου της Carolina Herrera από τον Andy Warhol. Το έργο, χρησιμοποιήθηκε σε τσάντες και φορέματα, προσθέτοντας μια pop art διάσταση στη συλλογή.

Η επίδειξη ξεκίνησε με ασπρόμαυρα σύνολα, τα οποία εμπλουτίστηκαν με έντονες πινελιές κίτρινου. Στη συνέχεια, η πασαρέλα γέμισε με το χαρακτηριστικό κόκκινο της Carolina Herrera και εντυπωσιακά μίνι φορέματα και βραδινές δημιουργίες.

Για τον Wes Gordon, το χρώμα πρέπει να έχει ενέργεια και ζωντάνια. Η φιλοσοφία του αντικατοπτρίζει απόλυτα την ταυτότητα της Carolina Herrera: θηλυκότητα, δυναμισμός και μια αίσθηση χαράς που δεν φοβάται να τραβήξει τα βλέμματα.