Βίντεο: Σοκαριστικό Τροχαίο στην Προύσα της Τουρκίας

Ο Τούρκος ηθοποιός Αλί Μπιλενσίρ, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 52 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μέσα σε σήραγγα στην Προύσα της Τουρκίας.

Ο Μπιλενσίρ οδηγούσε μοτοσικλέτα έχοντας ως συνεπιβάτη τον 13χρονο γιο του, όταν αυτοκίνητο κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω τους.

Ο ανήλικος, που αναφέρεται με τα αρχικά C.B., τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Η σύζυγος του ηθοποιού, Φιγκέν Μπιλενσίρ (Figen Bilensir), ακολουθούσε με άλλη μοτοσικλέτα και είδε τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να υποστεί νευρικό κλονισμό.

Η σύγκρουση στη σήραγγα της Προύσας

Το δυστύχημα έγινε ενώ ο Αλί Μπιλενσίρ και ο γιος του κινούνταν με τη μοτοσικλέτα τους σε σήραγγα στην Προύσα. Το αυτοκίνητο, με οδηγό άνδρα που αναφέρεται με τα αρχικά Bilal Ç., πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Ο 52χρονος ηθοποιός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 13χρονος γιος του διακομίστηκε για ιατρική περίθαλψη σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο ασφαλείας κατέγραψε το τροχαίο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πορεία του αυτοκινήτου προς το αντίθετο ρεύμα και τη σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα. Το οπτικό υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει τη στιγμή του δυστυχήματος μέσα στη σήραγγα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τέθηκε υπό κράτηση μετά το τροχαίο και έλαβε νοσοκομειακή περίθαλψη. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή, όμως αφέθηκε αργότερα ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του.