Ζαπορίζια: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Τον απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαΐλο Σεμίκιν.

Ο απολογισμός της επίθεσης στη Ζαπορίζια

Η ρωσική αεροπορική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και δύο τραυματίες. Η ανακοίνωση του Μιχαΐλο Σεμίκιν αποτελεί την πηγή της ενημέρωσης για τον απολογισμό του πλήγματος στην ουκρανική πόλη.