Βρετανία: Έρευνα μετά τις δυο συλλήψεις κοντά

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας, προχωρά σε έρευνες, μετά τη σύλληψη δύο Λετονών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στο Κέιμπριτζσαϊρ, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα δυο συγκεκριμένα άτομα, συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για παράνομη είσοδο σε τοποθεσία που απαγορεύεται η πρόσβαση και για πρόκληση υλικών ζημιών, ωστόσο, στη συνέχεια, συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για παράβαση του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, και συγκεκριμένα για «είσοδο σε χώρο απαγορεύεται η πρόσβαση με σκοπό επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο».