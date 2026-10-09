Από το Lagos στη Chanel: H Rachel Ojuromi έκανε το όνειρο της πραγματικότητα

Η Rachel Ojuromi, είναι μία κοπέλα που αγαπάει την μόδα και την τέχνη.

Ξεκίνησε να ανεβάζει βιντεάκια όπου αναδεικνύει το στυλ της και το περπάτημα γαζέλας, κάνοντας τους δρόμους του Lagos στην Νιγηρία την δική της πασαρέλα.

Τα βίντεο της κέντρισαν το ενδιαφέρον της Chanel και από την πασαρέλα της πόλης βρέθηκε να περπατάει στην πασαρέλα του οίκου μόδας