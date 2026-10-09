LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (Ε)

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (Ε)

22:20
ALPHA NEWS

Από το Lagos στη Chanel: H Rachel Ojuromi έκανε το όνειρο της πραγματικότητα

Περπάτησε στην πασαρέλα
ΔΙΕΘΝΗ
09/10/2026 12:43

Η Rachel Ojuromi, είναι μία κοπέλα που αγαπάει την μόδα και την τέχνη.

Ξεκίνησε να ανεβάζει βιντεάκια όπου αναδεικνύει το στυλ της και το περπάτημα γαζέλας, κάνοντας τους δρόμους του Lagos στην Νιγηρία την δική της πασαρέλα.

Τα βίντεο της κέντρισαν το ενδιαφέρον της Chanel και από την πασαρέλα της πόλης βρέθηκε να περπατάει στην πασαρέλα του οίκου μόδας

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης