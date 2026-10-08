Louis Vuitton: Ανάλαφρες δημιουργίες και διαφάνεια

Ρευστές, ανάλαφρες δημιουργίες και εφαρμοστά, διάφανα φορέματα, κυριάρχησαν στην επίδειξη μόδας του Οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Nicolas Ghesquière, να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την ανάπτυξη υφασμάτων και τον σχεδιασμό ρούχων.

«Ο κόσμος γίνεται πιο ζεστός», δήλωσε ο Ghesquière μετά την επίδειξη, όταν ρωτήθηκε για τους καύσωνες που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. «Σίγουρα αυτό έχει μεγάλη επιρροή. Νομίζω ότι όλοι αισθανθήκαμε πως χρειαζόμαστε μια διαφορετική γκαρνταρόμπα, πως πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Είναι σχεδόν σαν να πρέπει να ζυγίζεις τα ρούχα και να βλέπεις πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, ώστε να είναι επίκαιρα σήμερα αλλά και στο μέλλον».

Ανάλαφρα, αέρινα υφάσματα χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, σε απλά φορέματα με λεπτές τιράντες, σακάκια που κλείνουν χαλαρά και διάφανες φούστες σε λευκές ή παστέλ ροζ και μπλε αποχρώσεις. Ένα ασπρόμαυρο καρό σύνολο και φορέματα καλυμμένα με ένα ιριδίζον μοτίβο διαμαντιών πρόσθεσαν γραφικά στοιχεία στις κατά τα άλλα λιτές, μονόχρωμες εμφανίσεις.

Τα μοντέλα εμφανίστηκαν ανάμεσα σε αυτοκίνητα με το λογότυπο της Louis Vuitton, πάνω σε ένα σκηνικό που έμοιαζε με αυτοκινητόδρομο, με ασφαλτόστρωτο δάπεδο και διαγραμμίσεις. Ο Ghesquière εξήγησε ότι η σκηνογραφία άντλησε έμπνευση από την ανακάλυψη πως η εντυπωσιακή αυλή του Λούβρου χρησιμοποιούνταν επί δεκαετίες ως χώρος στάθμευσης για υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, πριν εγκατασταθούν οι περίφημες γυάλινες πυραμίδες του μουσείου.

Ο Ghesquière δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την επίδειξη ότι, παρά τη μινιμαλιστική εμφάνιση των ρούχων, «το να κάνεις τα πράγματα εξαιρετικά ελαφριά είναι πολύ περίπλοκο, ενώ η μηχανική και η ανάπτυξη των υφασμάτων ώστε να αντιστέκονται στη βαρύτητα είναι επίσης πολύ σύνθετες».

Η Louis Vuitton, η ναυαρχίδα του ομίλου πολυτελείας LVMH, έχει αντιμετωπίσει πτώση στις πωλήσεις των διάσημων τσαντών με το χαρακτηριστικό μονόγραμμά της, καθώς λιγότεροι καταναλωτές της μεσαίας τάξης αισθάνονται ότι μπορούν να διαθέσουν χρήματα για αγορές υψηλής μόδας. Το μονόγραμμα χρησιμοποιήθηκε με φειδώ στη συλλογή, εμφανιζόμενο μόνο σε μερικές τσάντες και σε ένα δερμάτινο bomber jacket.