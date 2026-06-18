Κ. Κάλας: «Η ΕE παραμένει προσηλωμένη σε μία εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη, σε μια εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ, ανέφερε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Προηγήθηκε, ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκέντεον Σάαρ, πως, σταματά «κάθε επαφή» μαζί της, και επικαλέστηκε δηλώσεις της τον περασμένο μήνα, με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στο Euractiv, η Κάγια Κάλας συνέκρινε την μεταχείριση που το Ισραήλ επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους στην Γάζα και την Δυτική Όχθη με την πολιτική του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

«Εκτιμώ τον διάλογο και την σχέση μας και είμαι πρόθυμη να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, με αμοιβαίο σεβασμό και εποικοδομητική διάθεση», έγραψε η Κάγια Κάλας στην πλατφόρμα «Χ».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, ανάρτησε στη πλατφόρμα «Χ», ότι «Μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιεύσει διάψευση ή απάντηση για το θέμα μετά από αυτήν την σοβαρή δήλωση».

«Κατά συνέπεια, ως υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή παρά να διακόψω κάθε επαφή με την κυρία Κάλας, όσο δεν ανακαλεί».

Έγραψε επίσης, ότι τέτοιες δηλώσεις ισοδυναμούν με «συκοφαντία του αίματος», αναφερόμενος στους μύθους που χρονολογούνται στο Μεσαίωνα, σύμφωνα με τους οποίους οι εβραίοι δολοφονούσαν παιδιά μη εβραίων για λατρευτικούς σκοπούς.

Επίσης, ο Γκέντεον Σάρα, την κατηγόρησε για «εμμονή και κατάφωρη αδικία» απέναντι στο Ισραήλ.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ, εξαιτίας, τόσο του πολέμου στη Γάζα, όσο και για τη βία στη Δυτική Όχθη, των ισραηλινών στρατιωτών και εποίκων, εναντίον των Παλαιστινίων.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ανέφερε, ότι πολλές χώρες της ΕΕ, πρότειναν κυρώσεις κατά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβιρ, χωρίς ωστόσο, να συμφωνούν τα κράτη-μέλη για αυτή την απόφαση, μιας και πρέπει να υπάρχει ομοφωνία.