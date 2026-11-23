Δηλώσεις με αναφορές τόσο στη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας όσο και στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Συμμαχία της Μέκκας, οι πιθανές στρατιωτικές εμπλοκές και οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης και τον ρόλο της Τουρκίας, ο Φιντάν χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική φράση: «Είμαστε ένας λαός που ξέρει τι σημαίνει πόλεμος. Πολεμήσαμε πολύ. Ο πόλεμος είναι δουλειά μας».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι εύχεται η χώρα του να μείνει μακριά από πολέμους. Ωστόσο, υπογράμμισε πως, εάν χρειαστεί να πολεμήσει, η Τουρκία γνωρίζει καλά αυτό το πεδίο.

Τι είπε για τις κυρώσεις CAATSA και το ελληνικό λόμπι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του στις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020, μετά την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Ο Τούρκος υπουργός έβαλε στο κάδρο την επιρροή των οργανωμένων λόμπι στην αμερικανική πολιτική. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι, υποστηρίζοντας ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την άρση των κυρώσεων, σημειώνοντας ότι υπάρχει σαφής βούληση από την αμερικανική διοίκηση να προχωρήσει το ζήτημα.

«Απαιτείται μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη γραμμή που σκοπεύει να ακολουθήσει η Άγκυρα.

Οι δηλώσεις του Φιντάν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο δύο ζητήματα που απασχολούν την τουρκική εξωτερική πολιτική: τη στρατιωτική συνεργασία μέσω της Συμμαχίας της Μέκκας και την προσπάθεια αποκατάστασης των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ.