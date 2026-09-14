Ορμούζ: Αναβάλλεται η σύνοδος Ιράν – χωρών του Κόλπου

Το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και χωρών του Κόλπου για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ.

Η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στη Σαλάλα. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, αποφασίστηκε να αναβληθεί ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, η απόφαση ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στη διευκόλυνση του διαλόγου και στην επίτευξη συναίνεσης για τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι στη συνάντηση θα συμμετείχαν χώρες του Κόλπου, χωρίς να διευκρινίσει ποιες. Είχε επίσης αναφερθεί η συμμετοχή του Ιράκ.

Καμία από τις χώρες της περιοχής δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή της. Το Μπαχρέιν είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα έστελνε εκπρόσωπο.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία της συνάντησης. «Δικό τους θέμα», ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το 20% των παγκόσμιων καταναλώσεων υδρογονανθράκων περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο.

Η σύγκρουση έχει αλλάξει τα δεδομένα. Το Ιράν διεκδικεί πλέον μεγαλύτερο έλεγχο στη διέλευση των πλοίων και ζητά άδεια για την κίνησή τους, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας.

Η κατάσταση έχει επηρεάσει και τις διεθνείς αγορές. Την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το Ομάν και το Ιράν, παρά τη σύγκρουση στην περιοχή, διατηρούν σχέσεις και συζητούν εδώ και μήνες για τη διαχείριση των Στενών.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και σε άλλη στρατηγική θαλάσσια δίοδο. Το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την περιοχή με τη Διώρυγα του Σουέζ, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κρίσης.

Η αναβολή της συνάντησης αφήνει έτσι ανοιχτό το ζήτημα του Ορμούζ, ενώ οι προσπάθειες για διάλογο στην περιοχή συνεχίζονται.