Power bank τυλίχτηκε στις φλόγες σε πτήση. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση

Ένα power bank έπιασε φωτιά εν πτήσει, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Ινδία.Δραματικά πλάνα δείχνουν φλόγες σε χώρο αποσκευών πάνω από τα καθίσματα, ενώ το πλήρωμα καμπίνας της πτήσης της χαμηλού κόστους αεροπορικής εταιρείας IndiGo ανταποκρίνεται στη φωτιά και τρομαγμένοι επιβάτες ουρλιάζουν.

Το Airbus A321 ταξίδευε από το Δελχί προς το Τσενάι στις 11 Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε η φωτιά.Η πτήση 6E 6115 εκτράπηκε στη συνέχεια, προληπτικά, προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Rajiv Gandhi στο Χαϊντεραμπάντ, αφού άρχισε να βγαίνει καπνός από την προσωπική ηλεκτρονική συσκευή ενός επιβάτη.Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί .