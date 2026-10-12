Γαλαζόπτερος τόνος: Επέστρεψε στα βρετανικά νερά

Ο γαλαζόπτερος τόνος, γνωστός και ως ερυθρός τόνος, έχει επανεμφανιστεί στα ανοιχτά των βρετανικών ακτών, περίπου έξι δεκαετίες μετά τη σχεδόν πλήρη εξαφάνισή του από την περιοχή.

Η WWF καταγράφει την επιστροφή του είδους ως μία από τις περιπτώσεις ανάκαμψης της άγριας ζωής που αποδίδονται σε συντονισμένα μέτρα προστασίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπεραλίευση του τόνου και των μικρότερων ψαριών που αποτελούσαν βασική τροφή του είχε οδηγήσει στην εξαφάνισή του κατά τη δεκαετία του 1960. Στο παρελθόν, η χώρα φιλοξενούσε μεγάλες ιχθυοκαλλιέργειες τόνου.

Η ανάκαμψη του γαλαζόπτερου τόνου στη Βρετανία

Η έκθεση της WWF, με τίτλο «Ζωντανός Πλανήτης 2026», συνδέει την επαναφορά του είδους με συλλογικές παρεμβάσεις στη διαχείριση της αλιείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η μείωση των αλιευτικών ποσοστώσεων και η θέσπιση ορίων στις περιοχές αναπαραγωγής του ψαριού.

«Η έκθεση εντοπίζει και σημάδια ελπίδας, διαπιστώνοντας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει, εφόσον πραγματοποιηθούν θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί το ενεργειακό, διατροφικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα», αναφέρει η WWF στην έκθεση της με τίτλο: «Ζωντανός Πλανήτης 2026»

Η Χάνα Ραντ, επικεφαλής του τμήματος θαλάσσιων θεμάτων στο Angling Trust, περιέγραψε την επίδραση των μέτρων ως μια «έκρηξη» στον πληθυσμό του γαλαζόπτερου τόνου. «Πιστεύω ότι η ανάκαμψη του γαλαζόπτερου τόνου αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η διαχείριση της αλιείας αποδίδει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η WWF και η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου παρακολουθούν περίπου 36.000 πληθυσμούς άγριων ζώων και 5,790 είδη αμφιβίων, πτηνών, ψαριών, θηλαστικών και ερπετών. Ειδικότερα, τα στοιχεία του Δείκτη «Ζωντανός Πλανήτης» (Living Planet Index – LPI) βασίζονται στην επιστημονική παρακολούθηση 35,803 πληθυσμών.

Μείωση 73% στους πληθυσμούς άγριας ζωής από το 1970

Παρά τις επιτυχίες σε επιμέρους είδη, η συνολική αποτίμηση που παρουσιάζει η WWF παραμένει αρνητική: οι παγκόσμιοι πληθυσμοί άγριας ζωής που παρακολουθούνται έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 73% από το 1970 έως το 2022.

Το ποσοστό αποτυπώνει τη μέση μεταβολή στο μέγεθος των πληθυσμών και όχι τον αριθμό των ζώων που χάθηκαν. «Περίπου οι μισοί πληθυσμοί είναι σταθεροί ή αυξάνονται, αλλά τα κέρδη τους αντισταθμίζονται από απώλειες αλλού», αναφέρεται στην έκθεση.

Η έκθεση καταγράφει επίσης θετικές εξελίξεις για άλλα εμβληματικά είδη διεθνώς, όπως οι τίγρεις, οι ελέφαντες και οι πράσινες χελώνες. Ο αριθμός των τίγρεων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, από περίπου 3.200 το 2010 σε περίπου 5.700 το 2025.

Το μήνυμα του Μάικ Μπάρετ για δράση

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της WWF στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μάικ Μπάρετ, δήλωσε ότι οι περιπτώσεις ανάκαμψης προέκυψαν επειδή άνθρωποι έθεσαν σαφείς στόχους και πίστεψαν ότι μπορούσαν να επιδράσουν στην εξέλιξη των πληθυσμών.

«Η ελπίδα δεν είναι το ίδιο με την ευσεβή σκέψη», είπε ο Μπάρετ. «Η ελπίδα δεν είναι παθητική. Η ελπίδα έχει να κάνει με τη δράση».