Πολωνία: Άλλη μία επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Το δεύτερο περιστατικό σε δύο μερες

Ανησυχία έχουν προκαλέσει στην Πολωνία οι επιθέσεις σε σχολεία, καθώς έχουν σημειωθεί δύο μέσα σε ένα 24ωρο.

Σήμερα ένας 15χρονος εισέβαλε σε σχολείο στο χωρίο Λεσχίντουου-Νοβίνι και τραυμάτισε τρεις εργαζόμενους στο σχολείο με αιχμηρό αντικείμενο.

Ένας εκ των τραυματιών ήαν και ο διευθυντής του σχολείου, οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει.

Μία 37χρονη εργαζόμενη του σχολείου δυστυχώς υπέκυψε στα τραυματά της, καθώς οι ειδικοί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.