Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο ιταλικό νησί Λίπαρι

Στο νησί έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με τον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας να είναι διπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί κρίσιμο επίκεντρο στην περιοχή, θερμαινόμενη κατά 20% ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

Αυτή η ταχεία άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει την ατμοσφαιρική υγρασία, τροφοδοτώντας άμεσα τις ξαφνικές, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές αιφνίδιες πλημμύρες.Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες στην περιοχή Ζιντσόλο και κατά μήκος της Σαλίτα Σαν Λεονάρντο .

Η κατάσταση δημιούργησε κυκλοφοριακά προβλήματα και ταλαιπωρία για τον πληθυσμό. Δεκάδες σπίτια αναφέρθηκαν πλημμυρισμένα, αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στην αποβάθρα του λιμανιού Σοτομοναστέρο, λάσπη κάλυψε πολλούς δρόμους, ακόμη και στο κέντρο της πόλης, και τα ρέματα Πόντε και Βάλε ξεχείλισαν, παρασύροντας συντρίμμια στην παραλία και στη θάλασσα. Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης οδηγών.