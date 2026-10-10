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Πεδίο μάχης και στο Βέλγιο- Διαδηλώσεις κατά της λιτότητας

ΔΙΕΘΝΗ
10/10/2026 14:35

Συγκρούσεις με την αστυνομία, συλλήψεις και χρήση δακρυγόνων στο Βέλγιο, με πρωταγωνιστές μαθητές και φοιτητές και αίτημα, τη λήψη μέτρων κατά της λιτότητας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ο τυφώνας Ησαΐας χτύπησε τη Φλόριντα αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.

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