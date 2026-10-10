Πεδίο μάχης και στο Βέλγιο- Διαδηλώσεις κατά της λιτότητας

Συγκρούσεις με την αστυνομία, συλλήψεις και χρήση δακρυγόνων στο Βέλγιο, με πρωταγωνιστές μαθητές και φοιτητές και αίτημα, τη λήψη μέτρων κατά της λιτότητας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ο τυφώνας Ησαΐας χτύπησε τη Φλόριντα αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.