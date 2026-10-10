Τραγωδία στην Πενσυλβάνια. Εννέα νεκροί , ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία έγκυος

Εννέα νεκροί , ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία έγκυος

Εννέα νεκροί , ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία έγκυος Φωτο Αρχείο

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ με πιστόλι σε ένα σπίτι σκοτώνοντας εν ψυχρώ τα θύματά του, μπροστά στα έντρομα μάτια των περαστικών.

Τρομοκρατημένοι κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο είδαν στο πεζοδρόμιο τα πτώματα δύο γυναικών.

Ταμπουρώθηκε στο σπίτι και τους σκότωσε όλους πριν αυτοκτονήσει

Ο δράστης είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι και απειλούσε να τους σκοτώσει όλους.

Αξιωματικοί του αστυνομικού τμήματος περικύκλωσαν το σπίτι, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κλιμακωνόταν σε αδιέξοδο.

Χρησιμοποιώντας μεγάφωνο, η αστυνομία διέταξε επανειλημμένα το άτομο που βρισκόταν μέσα να παραδοθεί αλλά ο δράστης δεν υπάκουσε.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν κι άλλοι πυροβολισμοί και στην συνέχεια δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία