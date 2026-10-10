Ενεργειακό deal Τραμπ με τον Πούτιν: 4,8 εκατ. τόνοι ρωσικού ντίζελ σταδιακά στην αγορά

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε για να διαθέσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι θα παραδοθούν τον Νοέμβριο . Όπως τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ακολουθήσει νέα ποσότητα ενός εκατ. τόνων, με τη Μόσχα να έχει δεσμευτεί για την παράδοση άλλων 3.000.000 τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την επίτευξη της συμφωνίας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία «εξαιρετικά επιτυχημένη», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία, σε συνδυασμό με τον έλεγχο που ασκούν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα οδηγήσει σε ταχεία και θεαματική μείωση των τιμών του ντίζελ, τόσο για τους Αμερικανούς καταναλωτές όσο και διεθνώς.

Εφόσον υλοποιηθούν στο σύνολό τους οι ποσότητες που περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι παραδόσεις θα ξεπεράσουν συνολικά τα 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

«Η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου» AP Photo

Axios: Ο Τραμπ έκλεισε τη συμφωνία με τον Πούτιν για το ντίζελ αφού ο Ζελένσκι αγνόησε έξι αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά διυλιστήρια.Η συμφωνία ήρθε ως απάντηση στη συνέχιση των ουκρανικών πληγμάτων κατά ρωσικών διυλιστηρίων .

«Η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου»

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios υποστήριξε ότι η επιμονή της Ουκρανίας να πλήττει τα ρωσικά διυλιστήρια έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο. Κατά την ίδια πηγή, ο Ζελένσκι «διαβάζει λάθος την κατάσταση», καθώς με τη συνέχιση των επιθέσεων διαβρώνει την καλή σχέση που είχε οικοδομήσει με τον Τραμπ τους τελευταίους μήνες.

Τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, περιορίζοντας τη δυνατότητα διύλισης της Ρωσίας και προκαλώντας προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αγορά, η οποία ήδη βρίσκεται υπό πίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επίδραση των εξελίξεων στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον Τραμπ.