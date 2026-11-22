Η αστυνομία οδήγησε τη γυναίκα στο Αστυνομικό Τμήμα

Η αστυνομία οδήγησε τη γυναίκα στο Αστυνομικό Τμήμα global_news55

Κλωτσούσε τις τσάντες που ήταν στο πεζοδρόμιο

Το συμβάν σύμφωνα με τα μέσα που έχουν μεταδώσει τις εικόνες καταγράφηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, κοντά στο Rockefeller Center.

Η γυναίκα ήρθε σε αντιπαράθεση με μικροπωλητές που είχαν απλώσει στο πεζοδρόμιο απομιμήσεις τσαντών και άρχισε να κλωτσάει και να σκορπίζει τα εμπορεύματά τους στον δρόμο.

Ο μικροπωλητής παρακολουθεί τη γυναίκα και προσπαθεί να μαζέψει απο τον δρόμο τις τσάντες. Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει συζητήσεις στα social media. Άνδρες της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο οδήγησαν την γυναίκα στο Αστυνομικό τμήμα.

Η πώληση απομιμήσεων και η παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων απαγορεύονται ρητά από τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης και των ΗΠΑ.