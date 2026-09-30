«Πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο»

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν, σε πτήση από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, σε αεροσκάφος, που ήταν γεμάτο Ισραηλινούς επιβάτες. Ο ένας από τους πιλότους, επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, μαχαιρώνοντας τον συνάδελφό του. Ακολούθησε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν και άλλοι επιβάτες, οι οποίοι κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον πιλότο-τρομοκράτη. Το αεροσκάφος, αφού πρώτα έκανε μια τεράστια χαμηλώνοντας, ύψος, έκανε τελικά αναγκαστική προσγείωση, στη Σαουδική Αραβία.

Απευθείας σύνδεση με τον Ιωνάθαν Ιατρού στο Τελ Αβίβ.