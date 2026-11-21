Χιλιάδες Βραζιλιάνοι διέσχισαν τη Γέφυρα της Φιλίας για να επωφεληθούν από τη Black Friday στη Σιουδάδ ντελ Έστε, στην Παραγουάη. Το άνοιγμα των καταστημάτων την Πέμπτη (19) σημαδεύτηκε από μεγάλες ουρές, συνωστισμό και ανταγωνισμό για προϊόντα με έκπτωση. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης σπρωξίματα και καβγάδες μεταξύ αγοραστών.

Οι εκπτώσεις συνεχίζονται έως την Κυριακή , με διαφημιζόμενες μειώσεις τιμών έως και 70% στα συμμετέχοντα καταστήματα. Κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και αρώματα συγκαταλέγονται στα είδη που αναζητούν οι αγοραστές.

Στα πλάνα, οι καταναλωτές φαίνονται να φτάνουν στο σημείο να ανταλλάξουν και χτυπήματα, για να αποκτήσουν τα προϊόντα που πωλούνταν με μεγάλη έκπτωση.